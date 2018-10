Météo - Des températures à nouveau agréables ce mardi

(Belga) Le temps sera sec ce mardi avec du soleil et quelques voiles d'altitude sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM. La nébulosité deviendra toutefois plus importante sur le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 22 degrés en Hautes Fagnes ainsi qu'à la mer et autour de 25 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-ouest mais plus fort à la côte, avec des rafales atteignant jusqu'à 50 km/h.

Ce soir et durant la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein avec la formation de brume ou d'un banc de brouillard dans certaines régions. En cours de nuit, des nuages bas rentreront sur le nord-ouest du pays à partir de la mer du Nord mais le temps restera encore temporairement sec. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Sur le nord-ouest du pays, le vent restera modéré de sud-ouest. Il deviendra faible de secteur sud-ouest ou de directions variées dans les autres régions. (Belga)