Météo - Des températures douces au programme des prochains jours

(Belga) Le temps sera doux ce lundi après-midi avec des bancs de nuages élevés et moyens mais également des périodes ensoleillées, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 11 à 13°C en Ardenne et 14 à 16°C dans les autres régions. Il soufflera un vent faible de sud-est, parfois modéré dans la région côtière et sur les hauts plateaux de l'Ardenne.

Ce soir et durant la nuit, le ciel restera partiellement nuageux avec toujours des bancs de nuages élevés et moyens. Les minima seront compris entre 5 et 10°C, avec un vent faible à modéré de sud à sud-est. Mardi, le soleil fera à nouveau son apparition, par moments voilé par des bancs de nuages élevés ou moyens. Les maxima afficheront 15 à 17°C en Ardenne et 17 à 19°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteurs sud à sud-est. La nuit sera également calme, avec des minima de 4 à 9°C. Mercredi, les nuages reviendront progressivement à partir de l'ouest. Une zone de pluie peu active atteindra également la région côtière en milieu de journée, puis se propagera vers l'est en cours d'après-midi. Les maxima atteindront 11°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16°C en Campine. Le vent de secteur sud sera modéré, voire parfois assez fort. (Belga)