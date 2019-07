Météo - Des températures estivales et un ciel un peu nuageux pour fêter le 21 juillet

(Belga) Le temps sera généralement sec dimanche, avec d'abord une nébulosité variable et ensuite plus de soleil. Les maxima avoisineront 24 ou 25 degrés. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de soleil et il fera de plus en plus chaud, avec mardi déjà des températures supérieures à 30 degrés. Mercredi et surtout jeudi, l'Institut royal météorologique s'attend même à des températures de 35 degrés ou plus.

Eclaircies et passages nuageux s'alterneront dans le ciel ce dimanche de Fête nationale. Très localement dans le nord et le nord-ouest, une petite averse n'est pas exclue. Au littoral, le temps deviendra généralement ensoleillé. Les maxima varieront entre 21 degrés à la côte et 24 ou 25 degrés dans le centre, avec un vent modéré d'ouest. Ce soir et cette nuit, il fera sec avec assez bien de nuages élevés. Les minima s'échelonneront de 10 degrés en Hautes Fagnes à 14 ou 15 degrés dans le centre. Lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec des nuages élevés. Il fera aussi plus chaud: les maxima seront proches de 28 degrés dans le centre. Mardi, il fera toujours aussi ensoleillé et déjà très chaud, avec des maxima de 28 à 33 degrés sur la Belgique. (Belga)