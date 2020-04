Météo - Des températures plus agréables et un soleil généreux ce jeudi

(Belga) Le temps sera à nouveau sec et ensoleillé, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) ce jeudi. Quelques champs nuageux pourront envahir le pays à partir de la France dans l'après-midi mais le mercure affichera entre 19 et 24°C.

Jeudi soir et durant la nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies. Les minima seront compris entre 4 et 9°C. Vendredi, la journée commencera sous le soleil avant l'arrivée de quelques champs nuageux. La nébulosité augmentera en cours de journée depuis la France. Une averse sera possible, principalement en Ardenne et sur l'ouest du pays. Les températures seront comprises entre 19 et 22°C. De nouvelles averses seront possibles dans le courant de la nuit de vendredi à samedi. Ce week-end, le temps sera variable avec des risques d'averses. Les températures oscilleront entre 15 et 22°C. (Belga)