Météo - Des températures toujours en deçà des normales saisonnières

Mercredi, les nuages progresseront en cours de journée vers le sud-est puis gagneront finalement toutes les régions, selon les prévisions de l'IRM. Une petite averse isolée n'est pas exclue sur le nord-ouest du pays. Les températures, encore un peu trop basses pour la saison, ne dépasseront pas 3 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 7 à 8 degrés en Flandre. Le vent sera faible de directions variables puis de nord-ouest, le long du littoral parfois modéré.

La nuit restera assez nuageuse, et de faibles pluies ou bruines devraient aborder la façade nord-ouest du pays en fin de nuit. Avec des minima s'étalant entre -3 degrés sur le sud-est du pays, +1 à +3 degrés dans de nombreuses régions et +4 degrés en bord de mer, le refroidissement nocturne sera nettement moins marqué que les nuit précédentes. Le vent s'oriente entre l'ouest et le sud-ouest en devenant modéré. Jeudi, une zone de pluie généralement peu importante traversera lentement le pays, du littoral vers l'Ardenne. En arrivant sur les hauts plateaux, les pluies évolueront temporairement en neige ou neige fondante. Les maxima varieront entre 4 degrés dans les Hautes Fagnes et 10 degrés sur l'ouest du pays. Vendredi, il y aura encore pas mal de nuages, mais le risque de pluie sera plus réduit. Maxima de 6 à 11 degrés avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest.