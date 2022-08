Météo : deux journées autour des 30 degrés

(Belga) Les températures maximales atteindront 28 à 32 degrés, mercredi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Jeudi sera du même acabit, avec 31 à 33 degrés.

A la côte, une brise de mer maintiendra les températures sous la barre des 25 degrés, mercredi. Durant la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera peu nuageux. Les minima seront de 13 à 18 degrés. Dans les grandes villes, une chaleur résiduelle empêchera les températures de descendre sous les 19 ou 20 degrés. Jeudi, il fera très chaud, avec des maxima de 31 à 33 degrés, même si les températures seront plus fraiches au littoral. Il fera d'abord assez ensoleillé avant l'apparition de davantage de nuages cumuliformes. Une averse sera possible en fin de journée sur l'ouest. Le temps changera à partir de vendredi, avec des températures moins élevées, autour de 25 ou 26 degrés. Des pluies ou averses orageuses seront possibles. Un risque de pluie persistera samedi sur l'est, mais des éclaircies plus larges arriveront de l'ouest. Dimanche, il fera sec, avec des maxima voisins de 23 degrés.