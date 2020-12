Météo - Dimanche nuageux avant un début de semaine doux

(Belga) Le temps sera d'abord sec avec des éclaircies dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages arriveront ensuite, apportant une zone de pluie par l'ouest en cours d'après­-midi, sous des maxima de 3 à 7°C.

Dans la soirée, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. En cours de nuit, les précipitations s'intensifieront depuis l'ouest. Avec l'arrivée d'air plus doux, les minima en soirée seront compris entre 2 et 7°C. Le vent de secteur sud deviendra modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 ou 60 km/h. Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie sur la plupart des régions. Ensuite, le temps redeviendra sec sur la moitié ouest avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, tandis que la moitié est conservera un temps gris et pluvieux jusqu'en soirée. Il fera doux avec des maxima de 6°C en Ardenne et de 12°C dans le centre du pays ainsi que dans l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud à sud­-sud­-ouest. Mardi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses, parfois abondantes. En cours d'après­-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies sur l'ouest et plus tard éventuellement aussi sur le centre. Les températures resteront douces avec des maxima de 7 à 9°C en haute Belgique et proches de 10°C en basse et moyenne Belgique. Le vent de sud à sud­-ouest sera faible à modéré.