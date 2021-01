Météo du jour: de la neige, OUI, mais va-t-elle tenir?

Une perturbation pluvio-neigeuse, associée à un noyau dépressionnaire sur le nord-est de l'Allemagne, aborde notre pays par le nord et traînera encore jusqu'à demain soir sur nos régions. Ensuite, nous basculerons sous l'influence d'un anticyclone sur le Proche Atlantique qui s'étendra alors vers le Benelux et dirigera des courants maritimes d'origine polaire, plus froids, vers nos régions.

Ce jeudi, le ciel restera très nuageux à couvert avec des périodes de précipitations. Il s'agira plutôt d'averses de pluie dans le nord-ouest du pays et de chutes de neige en haute Belgique. Dans la partie centrale du pays, les précipitations pourront d'abord tomber sous forme de neige (fondante) avant de se transformer en pluie en cours de journée.

En Ardenne, la neige continuera de tomber au-dessus de 300 à 400 m. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +5 degrés au littoral, avec des valeurs autour de +3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest dans l'intérieur des terres et assez fort de nord-ouest au littoral.

Cette nuit

L'IRM prévoit encore des averses qui pourraient prendre un caractère hivernal même en plaine. En cours de nuit, le temps pourrait devenir plus sec par le sud-ouest avec des éclaircies, mais il faudra alors craindre la formation de plaques de glace. En Ardenne, il continuera de neiger. Les minima varieront entre -3 degrés en Ardenne et +3 degrés à la mer, avec des valeurs proches ou légèrement inférieurs à 0 degré sous les éclaircies. Le vent sera faible à modéré d'ouest dans l'intérieur et modéré de nord-ouest à la mer.