Météo du jour: il fera assez chaud pour DANSER sous la pluie

En soirée de mercredi, quelques averses seront possibles sur le centre et l'est du pays. La nuit suivante, le temps deviendra sec en de nombreux endroits avec de larges éclaircies. Il fera doux avec des minima de 11 à 14 degrés. Vent devenant modéré de sud-ouest avec d'abord encore des rafales de 60 à 75 km/h en soirée, et jusqu'à 55km/h durant la nuit.