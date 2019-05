Météo du long week-end de l'Ascension: ça va monter, monter, jusqu'... aux orages

Au fur et à mesure des jours qui nous rapprochent du long week-end (pour ceux, nombreux, qui feront le pont vendredi) de l'Ascension, les prévisions s'affinent et s'embellissent. Si jeudi et vendredi resteront mitigés, ce n'est plus seulement le dimanche mais bien le samedi et le dimanche qui nous offriront un temps estival. Les températures, elles, ne vont cesser de monter d'aujourd'hui à dimanche où il fera plus de 25°C en certains endroits. En Belgique, chaleur finit souvent par rimer avec orages. Ceux-ci devraient déchirer le ciel à la fin du week-end. Mais peu importe, vous aurez déjà profité de deux jours magnifiques.

Ce mercredi, le ciel sera d'abord peu nuageux à serein. En cours de journée, les nuages cumuliformes se feront plus nombreux et pourront éclater en averses. Le risque de précipitation semble être plus grand sur l’ouest et et le sud du pays. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 16 et 19 degrés dans les autres régions. En Campine, 20 degrés pourront être atteints localement. Le vent sera faible de secteur sud-est à sud, s'orientant au sud-ouest. Dans l'ouest, il deviendra modéré.

Jeudi, il fera d'abord gris avec régulièrement de faibles pluies ou de la bruine. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur la plupart des régions avec des éclaircies. Maxima proches de 14 degrés en Haute Belgique et 20 degrés dans l'ouest du pays.

Vendredi, il fera d'abord très nuageux mais généralement sec. Dans le courant de la journée, les éclaircies s'élargiront. Maxima jusque 21 degrés dans le centre.

Samedi, le temps sera ensoleillé et chaud avec parfois des nuages élevés en nombre. Maxima jusqu'à 25 degrés dans le centre voire un peu plus.

Dimanche, la nébulosité augmentera. Des averses pourront se développer et être accompagnées d'orage. Il fera à nouveau chaud avec des maxima dépassant localement les 25 degrés.