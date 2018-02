Météo - Du soleil au programme du week-end

(Belga) Ce vendredi après-midi, le temps sera toujours ensoleillé malgré quelques cumulus de beau temps, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima iront jusqu'à 8° ou 9° et on n'aura que peu de vent.

Il y aura davantage de nuages au cours de la nuit de vendredi à samedi. Dans l'extrême sud-est du pays, on aura même un risque de faibles chutes de neige. Les minima oscilleront entre -6° et +1°. Dimanche, le début de journée sera nuageux avant le retour du soleil depuis la Côte. En matinée, il y aura encore un risque d'avoir un peu de neige au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures maximales grimperont jusqu'à 8° ou 9°. On bénéficiera à nouveau d'une belle journée et de maxima inchangés. En soirée, on pourrait noter de faibles pluies sur l'ouest. En début de semaine prochaine, le temps redeviendra plus froid avec une nébulosité plus abondante et des précipitations. (Belga)