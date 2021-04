Météo - Du soleil avant le retour des nuages mercredi

(Belga) Le soleil restera longtemps présent sur la moitié est du pays, tandis que quelques champs nuageux seront présents à l'ouest mercredi matin, selon les prévisions de l'IRM. Dans l'après-midi, les nuages augmenteront depuis la France, mais le temps restera probablement sec jusqu'en soirée. Il fera un peu plus doux avec des maxima entre 12 degrés à la mer et jusqu'à 20 degrés dans le centre. A l'intérieur des terres, un vent faible à modéré soufflera d'est ou de directions variées. Au littoral, le vent sera modéré d'est, qui deviendra ensuite assez fort et tournera au nord-nord-est.

Ce soir, les premières averses aborderont la Belgique à partir de la France. Un coup de tonnerre n'est localement pas exclu. Durant la nuit de mercredi à jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de faibles pluies ou des averses. Les minima varieront entre 5 et 8 degrés. Sur la moitié nord du pays, le vent sera généralement modéré de nord à nord-est, le long du littoral parfois assez fort. Sur la partie sud du pays, le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite modéré de sud-ouest. (Belga)