Météo - Du soleil derrière le brouillard ce mardi

(Belga) Le temps restera sec ce mardi avec, d'abord, du brouillard sur le nord-ouest et le centre du pays qui pourra limiter la visibilité à 50 mètres par endroits. Vers midi, la grisaille devrait être dissipée et le temps deviendra ensoleillé partout, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la Côte et localement 26 degrés à l'intérieur des terres, sous un vent généralement faible de direction variable ou d'ouest à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, davantage de champs nuageux sont attendus depuis le sud-ouest et pourront localement déjà s'accompagner d'une averse en fin de nuit. Les minima ne dépasseront pas 5 à 14 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. (Belga)