Météo: du soleil entre les nuages mais le meilleur est à venir

Le temps sera sec et le ciel partiellement nuageux ce mercredi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Ardenne et 12 degrés dans l'ouest du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir et durant la nuit, davantage de champs nuageux arriveront par le sud-ouest, mais le temps restera sec. De la brume ou un peu de brouillard pourra se former par endroits. Les minima se situeront entre -1 degré en Ardenne et 5 ou 6 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra faible à parfois modéré.



Demain jeudi, nous prévoyons une alternance de passages nuageux et de périodes ensoleillées. Le temps sera doux avec des maxima de 9 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés en plaine. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest. Vendredi, le temps deviendra généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux. Il fera à nouveau très doux avec des maxima jusqu'à 16 degrés sur le centre du pays, sous un vent faible de secteur sud à sud-est.



Samedi sera une journée ensoleillée avec des maxima de 11 à 15 degrés, sous un vent toujours faible de secteur sud-est. Dimanche, le temps restera calme et assez ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 12 ou 13 degrés, sous un vent faible de secteur est ou de directions variées.



Lundi, nous aurons sans doute temporairement davantage de nuages mais le temps restera sec. Les maxima avoisineront les 9 à 12 degrés. Mardi, le temps deviendra à nouveau plus ensoleillé avec des maxima de 9 à 14 degrés.