Météo - Du soleil et jusqu'à 28 degrés mardi

(Belga) Le soleil brillera dès l'aube dimanche pour diffuser sa chaleur tout au long de la journée. Quelques champs nuageux traverseront le ciel, mais le temps restera sec avec des maxima compris entre 19 degrés en Haute Ardenne et 24 degrés en Basse et Moyenne Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Le vent, modéré, soufflera d'est au nord-est. A la Côte, une brise marine fera chuter les températures de quelques degrés.

Dimanche soir et pendant la nuit, les nuages seront rares, permettant une vue dégagée sur les étoiles. Les minima se situeront entre localement 5 degrés dans certaines vallées des Hautes­ Fagnes et 14 degrés dans les grandes villes, sous un vent faible à modéré d'est au nord­-est. En début de semaine prochaine, le temps restera sec et deviendra de plus en plus chaud. Mardi, le thermomètre grimpera jusqu'à 28 degrés. La pluie pourrait revenir mercredi sous la forme d'averse orageuse en fin de journée, marquant le début d'un temps plus frais et un risque de précipitations pour les jours suivants. (Belga)