Météo : du soleil et quelques nuages de beau temps

(Belga) Dimanche après-midi, de larges éclaircies seront observées, seuls quelques nuages cumuliformes décoreront le ciel, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 16° ou 17° le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, voire 20° dans le centre du pays. Le vent d'ouest à nord­-ouest sera généralement faible.

Lundi, le temps sera à nouveau sec et ensoleillé malgré la présence de voiles d'altitude en matinée. L'après­-midi, des cumulus pourront se former dans l'intérieur des terres. Les maxima varieront de 17° à la mer à 23° en Campine, sous un vent modéré de secteur-ouest. Mardi, la journée débutera sous le soleil mais plus tard des cumulus de beau temps se formeront dans l'intérieur du pays. Il fera très doux avec des maxima autour des 23° dans le centre. À la mer, le thermomètre affichera plutôt 19°. Mercredi, petit avant-goût de l'été, avec des maxima qui grimperont jusqu'à 25° dans le centre mais en raison d'une brise de mer, le mercure n'atteindra que 19° au littoral. (Belga)