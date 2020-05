Prévisions météo: à quoi faut-il s'attendre pour la fête des mères ?

Un grand soleil pourrait encourager certains enfants réticents à rendre visite à leur mère pour leur fête, prévue ce dimanche 10 mai (dans le respect des règles, voir notre rappel). Des averses pourraient compliquer les choses...

Voyons ce qu'annonce l'Institut royal météorologique (IRM) pour les prochains jours.

Ce jeudi, le temps sera d'abord calme avec un ciel bien bleu. Des voiles nuageux d'altitude feront ensuite leur apparition en cours d'après-midi depuis la frontière française. Il fera doux avec des températures qui atteindront 18 degrés en bord de mer, 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 19 à 22 degrés en région de plaine. Quant au vent, il sera faible de direction variable. La nuit sera plus douce que la précédente avec des minima qui descendront vers des valeurs comprises entre 5 degrés et 11 degrés.

Vendredi, les nuages élevés et moyens seront nombreux mais le soleil arrivera parfois à percer cette couverture moutonneuse. Le temps restera sec et doux avec des maxima compris entre 18 degrés à la mer et en haute Ardenne et jusqu'à 24 degrés en Campine.

Samedi, les nuages élevés et de moyenne altitude seront encore bien présents. Il fera généralement sec. En effet, seules quelques averses pourront se développer au sud du sillon Sambre et Meuse. Maxima encore jusqu'à 23 degrés dans le centre et 18 degrés à la côte. Peu de vent.

Et dimanche, jour de la fête des mères ? Les prévisions sont mauvaises, il faut bien le reconnaître... Il fera très nuageux, mais surtout, "un front froid traversera le pays du nord au sud, suivi par de l'air sensiblement plus froid", prévient l'IRM. Au passage de la perturbation, quelques averses sont possibles. Les maxima seront atteints l'avant-midi, et seront proches de 13 degrés au littoral, autour de 16 degrés dans le centre mais encore 20 degrés en Lorraine belge. Le vent, lui, se renforce. Les rafales seront de 70 km/h à la côte et de 60 km/h dans l'intérieur, renforçant du coup la sensation de fraîcheur.