Météo - Du soleil pour ce vendredi et le week-end

(Belga) Ce vendredi, le temps sera ensoleillé malgré la formation de quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront autour de 2° en Hautes-Fagnes, de 8° ou localement 9° en Basse Belgique, et de 7° à la Côte. Le vent de sud-ouest sera d'abord encore modéré mais deviendra rapidement faible.

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, il y aura assez bien de nuages. En deuxième partie de nuit, il y a un risque de précipitations hivernales dans l'extrême sud-est du pays. Les minima avoisineront -3° en Hautes-Fagnes et entre 0° et +2° en plaine. Samedi, les champs nuageux seront d'abord assez nombreux, surtout au sud du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse on prévoit des précipitations hivernales ou de la neige le matin, ailleurs le temps restera vraisemblablement sec. Le temps deviendra ensuite plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 1° en Hautes-Fagnes et 7° ailleurs. Dimanche, il y aura d'abord du soleil. L'après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux et, en soirée, ils pourraient donner lieu à de faibles pluies sur l'ouest. Les maxima seront voisins de 6° dans le centre. Lundi et mardi, il fera souvent nuageux avec un risque de (faible) pluie. En journée, le mercure atteindra environ 6° dans le centre. Mercredi et jeudi, il fera nuageux mais le temps sera probablement sec, avec des maxima de 4° ou 5° dans le centre. Durant les nuits, il faudra à nouveau s'attendre à de faibles gelées. (Belga)