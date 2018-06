Météo - Du vent et pas plus de 19 degrés

(Belga) Il fera sensiblement plus frais ce jeudi avec des maxima de 14 à 19 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique. Un vent modéré à localement assez fort de nord à nord­-ouest soufflera sur le pays. Des rafales de 50 à 60 km/h seront possibles.

Jeudi matin, il fera d'abord très nuageux avec ici et là de faibles pluies ou averses. Des éclaircies feront très vite leur apparition au littoral et gagneront assez rapidement le centre du pays. Dans le sud­-est, par contre, la zone de précipitations traînera encore en matinée, en s'activant légèrement, avant de se décaler vers la Lorraine française et l'Allemagne. L'après­-midi, le temps deviendra sec partout avec un ciel peu ou partiellement nuageux. (Belga)