Météo : du vent et un ciel très nuageux

Le temps restera très nuageux accompagné d'averses locales dimanche après­ midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima varieront de 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 15 degrés en plaine. Le vent de sud­ ouest sera généralement modéré, avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Des averses toucheront encore certaines régions en soirée. En cours de nuit, le temps deviendra plus sec sur le centre ainsi que le nord du pays mais on notera la formation de nuages bas sur le sud du pays, qui distilleront encore quelques faibles précipitations sur les reliefs ardennais. Des coups de tonnerre pourraient également zébrer la région côtière. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés, sous un vent modéré de sud à sud­ ouest. Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, le ciel sera changeant mêlant éclaircies et périodes plus nuageuses. Des averses toucheront le littoral, dans un premier temps, et gagneront l'intérieur des terres en fin de journée. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés en Ardenne, et 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud­ ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.