Météo - Éclaircies et averses orageuses se partagent le ciel

(Belga) Éclaircies et averses orageuses se partageront le ciel, mercredi. Le risque d'orage devrait diminuer dans le nord du pays au cours de l'après-midi. Les maxima se situeront entre 19 et 25 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est s'orientant à l'est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi soir et durant la nuit, il fera plus sec avec des éclaircies, mais le risque d'averse demeurera. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés sous un vent faible à modéré d'est à sud-est. La journée de jeudi sera instable, avec des averses localisées le matin qui se répandront pendant l'après-midi et la soirée. Ces pluies seront accompagnées d'orages et de précipitations soutenues par endroits. Les températures oscilleront entre 19 et 24 degrés. (Belga)