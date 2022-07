Météo - Éclaircies et champs nuageux se relaieront en ce début de semaine

(Belga) Le temps sera d'abord ensoleillé sur la plupart des régions lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des champs nuageux envahiront ensuite le ciel, d'abord sur l'ouest, puis sur le reste du territoire. Le risque d'averse restera toutefois limité et les maxima grimperont jusqu'à 19°C en Hautes-Fagnes et localement 23 ou 24°C dans le centre ainsi qu'en Lorraine belge.

Le ciel sera peu nuageux à serein en soirée et durant la nuit, avec des minima autour de 6°C en Hautes-Fagnes, de 11°C dans le centre et de 14°C au littoral. Mardi, la journée débutera sous de belles éclaircies. Quelques nuages pourront se former plus tard, sous l'effet du réchauffement diurne et quelques petites averses pourront se produire de manière isolée. Après une matinée assez fraîche, les températures remonteront entre 18 et 23°C.