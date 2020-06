Prévisions météo: ce sera l'été toute cette semaine

Aujourd'hui matin, une perturbation, associée à une dépression au sud-ouest de l'Islande, achève de quitter notre pays par l'est en direction de l’Allemagne. A l'arrière, un noyau de haute pression issu de l'anticyclone des Açores se développe sur nos régions puis migrera vers le nord-est, plaçant progressivement la Belgique dans des courants de plus en plus secs et chauds.

Aujourd’hui, la journée débutera avec des éclaircies plus larges sur le nord-ouest. Ailleurs, des champs de nuages bas pourront être présents, surtout en Ardenne. Puis en cours de journée, les éclaircies se généraliseront à l'ensemble du pays. Le temps restera sec. A la mer, il fera ensoleillé malgré l'un ou l'autre voile d'altitude. Les maxima se situeront entre 18 degrés en haute Ardenne et 24 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible et s'orientera de l'ouest vers le nord-ouest. Ce soir, le ciel se dégagera et deviendra serein durant la nuit. Les températures chuteront vers des valeurs entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre, sous un vent faible de secteur est ou de direction variable.

Demain, il fera sec et ensoleillé avec des maxima de 22 degrés au littoral et sur les sommets de l'Ardenne à 27 degrés localement ailleurs dans le pays. Le vent sera généralement faible de direction variable puis d'est à nord-est. Au littoral, une brise de mer de nord à nord-est se lèvera dans l'après-midi.

Mercredi aussi, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 25 à 30 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Jeudi, il fera chaud et ensoleillé avec seulement la possibilité de quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 26 et 31 degrés. Vent faible à souvent modéré d'est à sud-est.

Vendredi, après une nuit très douce, de larges éclaircies se partageront le ciel avec quelques éventuels cumulus. La chaleur persistera avec des maxima jusqu'à localement 32 degrés. Le temps restera sec sous un vent faible à modéré qui s'orientera au sud-sud-est.

Samedi, l'incertitude est importante. Une dégradation orageuse n'est pas exclue. Les maxima seraient proches de 25 ou 26 degrés dans le centre. le vent sera faible à modéré de sud-ouest.

Dimanche

Dimanche, la nébulosité sera variable avec le risque de quelques averses. Nous devrions perdre quelques degrés sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.