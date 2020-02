Météo - Eclaircies mercredi avant la pluie jeudi

(Belga) La Belgique baignera dans de larges éclaircies mercredi matin, sauf l'Ardenne qui restera sous le coup des averses hivernales, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Au cours de la journée, la nébulosité deviendra variable partout, extrême ouest excepté qui conservera de belles éclaircies. Le thermomètre affichera de 1 à 8 degrés. Le vent soufflera modérément, voire fortement de manière temporaire. Au littoral, les rafales seront encore bien soutenues. Des pointes de 60 km/h sont attendues.

Tiens voilà la pluie, se diront les Belges au réveil jeudi. Une perturbation assez active traversera le pays d'ouest en est. Les averses pourront adopter un caractère hivernal en Haute Belgique, avec de la neige sur le relief. Le mercure oscillera entre 2 et 10 degrés. Le vent se renforcera à l'intérieur des terres ainsi qu'à la mer, avec des rafales de 70 à 90 km/h. Vendredi, le temps se stabilisera, avec beaucoup de nuages annoncés mais un temps qui devrait rester sec. Le relief ardennais pourrait toutefois être touché par de faibles précipitations. Les températures seront comprises entre 3 et 9 degrés, sous un vent modéré. La pluie reviendra déjà samedi et ne quittera pas le pays du week-end. Un vent fort, avec des rafales allant jusque 100 km/h dimanche, est prévu. (Belga)