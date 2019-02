Météo: Emilie Dupuis annonce le retour de la PLUIE et la CHUTE DES TEMPÉRATURES dès jeudi

Cela fait plusieurs jours que l’on profite du soleil et des températures bien au-delà des normales de saison. Mais il va falloir en profiter, parce que cette météo agréable ne va pas durer éternellement. Emilie Dupuis était en direct sur le plateau du RTL Info 13 heures d’Olivier Schoonejans pour nous l’expliquer.

On attend aujourd’hui jusqu’à 20 degrés par endroits, et Emilie Dupuis tient tout d’abord à commencer par les bonnes nouvelles. "Un ciel dégagé, le soleil qui brille, des températures en hausse. Nous sommes 10 voire 12 degrés au-dessus des normales de saison, encore pour aujourd’hui et pour demain".

On pourrait d’ailleurs battre de nouveaux records de températures. "Hier, nous avons déjà battu un record qui était de 18,8 degrés enregistrés à Uccle. La Belgique n’est pas le seul pays touché par ces records. Il y a également la France, l’Angleterre et certaines régions d’Espagne. En fait, c’est de l’air doux qui nous vient de l’Afrique du Nord qui nous amène cette douceur".

Mais cette période douce et ensoleillée devrait bientôt toucher à sa fin. "A partir de jeudi, place à de l’air maritime qui nous vient de l’Atlantique, et donc un ciel beaucoup plus couvert et également de faibles pluies. Et ça devrait nous accompagner pour les vacances de carnaval, malheureusement". Le mercure ne devrait plus dépasser les 13 degrés jeudi. Et on n’attend plus que 10 degrés maximum ce week-end.