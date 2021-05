Météo en Belgique: du soleil et 20 degrés... avec un peu d'instabilité

Le soleil est présent ce samedi avec des températures clémentes. Cela devrait durer encore jusqu'à mercredi. Il faudra ensuite se préparer à une météo un peu plus instable.

Le week-end sera magnifique après des semaines de pluie, et ce jusqu’à mercredi. "Mercredi, en fin de journée, on a une perturbation qui du sud-ouest de la France, explique Emilie Dupuis, présentatrice météo. Elle va tout doucement envoyer des courants instables donc il est possible que mercredi en fin de journée, on ait droit à des averses orageuses."

Les températures restent élevées jusqu’à samedi prochain, aux alentours des 20 degrés. "Un petit peu plus d’instabilité à partir de jeudi, poursuit Emilie Dupuis, avec des averses orageuses, mais aussi de très belles éclaircies."

En conclusion : "Cette météo maussade qu’on a connu ces quelques semaines avec 13 degrés, des averses fortes et continues, tout ça on oublie, c’est derrière nous. Même pour la semaine prochaine, on partira toujours sur des 20-22 degrés," conclut Emilie Dupuis.