Prévisions météo: en mai, n'oublie pas ton bonnet

Ce dimanche, le temps restera froid et variable, avec à nouveau des averses depuis la mer du Nord. En Ardenne, il s'agira d'averses hivernale. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra progressivement plus sec sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 6 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, et à la mer assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Ce soir, quelques averses hivernales seront encore possibles dans l'est. Cette nuit, le temps deviendra temporairement sec et calme avec de larges éclaircies. Des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes dans l'est. Plus tard dans la nuit, quelques averses pourront à nouveau affecter le nord-ouest. La nuit sera froide avec des minima proches de -3 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, de +2 degrés sur le centre et l’ouest du pays et de +5 degrés à la mer. Des gelées au sol seront encore à craindre par endroits. Le vent sera faible d'ouest à sud-ouest et modéré d'ouest à la mer.

Lundi, le ciel sera partiellement à très nuageux. Quelques faibles averses sont encore attendues depuis l'ouest. Les maxima, frais pour la saison, seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest.

Mardi, la nébulosité sera variable à parfois encore abondante avec la possibilité d'une ondée. Les maxima seront de l'ordre de 12 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud ou de direction variable, s'orientant au sud-est en fin de journée.

Mercredi, après le passage d'une zone de pluie, le temps deviendra instable avec quelques éclaircies mais aussi des averses pouvant être accompagnées d'orage. Maxima jusqu'à localement 13 degrés. Le vent sera modéré et à la côte parfois assez fort de sud à sud-ouest.

Jeudi, la nébulosité sera variable avec des averses potentiellement orageuses et parfois intenses. Les maxima atteindront 14 degrés dans le centre.