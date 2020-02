Météo: encore des rafales à 60 km/h aujourd'hui

Nuages et quelques averses seront au programme mardi, sous des températures comprises entre 4 et 10 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera modérément à fortement, avec des rafales atteignant les 60 km/h. La Belgique sera balayée pendant la nuit de mardi à mercredi par les pluies et averses. Celles-ci pourront adopter un caractère hivernal en Ardenne. Le thermomètre affichera de 0 à 5 degrés, sous un vent qui restera soutenu. Des rafales de 75 km/h sont attendues. La pluie quittera le pays par le sud-est mercredi matin. Des précipitations hivernales resteront possibles en matinée en Haute Ardenne. Le temps restera sec jusqu'à la fin de la journée où le ciel se couvrira depuis l'ouest. Le mercure oscillera entre 2 et 8 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort. Nuages, pluie et vent resteront fixés sur la Belgique encore jeudi où il fera plus chaud, avec 5 à 11 degrés prévus. Pendant la nuit de jeudi à vendredi, les rafales souffleront jusqu'à 80 km/h.