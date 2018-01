Météo: encore du brouillard et des nuages, avant un week-end bien plus radieux

Ce vendredi, la journée débute à nouveau sous des brumes et des brouillards qui auront parfois beaucoup de difficultés à se dissiper. La couverture nuageuse sera d'ailleurs suffisamment épaisse que pour laisser s'échapper quelques gouttes de pluie ou de bruine. L'après-midi, le temps deviendra plus se mais le ciel restera généralement très nuageux. Les maxima se situeront entre 3 ou 4 degrés en Ardenne et 5 ou 6 degrés ailleurs, sous un vent faible de directions variées.



Ce soir et cette nuit, le temps sera pratiquement sec et quelques éclaircies feront graduellement leur apparition. En seconde partie de nuit, de la brume et du brouillard pourront à nouveau se former. Ce brouillard pourra même devenir givrant en Ardenne où l'on prévoit des minima proches voire légèrement inférieurs à 0 degré. Les minima varieront entre +2 et +4 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est.





Encore quelques nuages samedi, mais le soleil percera déjà



Samedi matin, le temps sera d'abord gris avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. En cours de journée, le soleil parviendra graduellement à percer cette grisaille. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés au littoral, avec des valeurs proches de 6 degrés dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est.

Avec les larges éclaircies et un vent toujours faible, les températures chuteront rapidement en soirée et le gel nocturne se généralisera. De la brume et du brouillard (givrant) seront alors possibles.





Dimanche radieux



Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale localisée, la journée sera belle et ensoleillée. Les maxima varieront entre 3 et 6 degrés, sous un vent faible à modéré d'est s'orientant graduellement au sud.





Retour de la pluie lundi



Lundi, le ciel sera d'abord parfois voilé de nuages d'altitude. Ensuite, la couverture nuageuse s'épaissira progressivement depuis l'ouest et de faibles pluies aborderont le territoire durant l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 2 et 7 degrés. Le vent sera d'abord modéré de sud à sud-ouest, puis deviendra plus tard assez fort à fort. Durant la nuit de lundi à mardi, les pluies s'intensifieront et les précipitations prendront un caractère hivernal sur le relief. Le vent diminuera graduellement.