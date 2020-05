Météo - Encore quelques nuages à attendre avant le soleil

(Belga) Ce lundi, la nébulosité sera d'abord abondante avec quelques faibles pluies dans l'est. En cours de journée, quelques petites averses seront possibles, excepté au littoral, tandis que les éclaircies s'élargiront à partir de la Flandre en fin d'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le mercure affichera 13°C en haute Ardenne et 18°C dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima iront de 2°C en Hautes Fagnes à 6°C en plaine, sous un vent généralement modéré, toujours de nord-est. Mardi, le temps devrait rester généralement sec et assez ensoleillé avec des nuages d'altitude et un thermomètre affichant 13°C en Hautes Fagnes et localement 18°C ailleurs. Le temps s'annonce ensoleillé le reste de la semaine. Le mercure pourrait dépasser la barre des 20°C en fin de semaine. (Belga)