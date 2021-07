Météo - Encore quelques nuages samedi matin avant l'arrivée du soleil en cours de journée

(Belga) Si des nuages bas feront encore de la résistance en début de journée, ils finiront par laisser leur place au soleil en cours de journée avec des éclaircies de plus en plus larges, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera plus doux avec des maxima de 19 à 22 degrés sur les Hautes Fagnes et la région côtière, à 24 ou 25 degrés ailleurs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel se dégagera en beaucoup d'endroits. Des champs nuageux pourraient toutefois encore persister sur le relief de l'Ardenne et à nouveau y conduire à des visibilités réduites en fin de nuit. Des nuages bas ou du brouillard en provenance de la mer du Nord pourraient également atteindre la région côtière. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés. Dimanche, le temps deviendra assez ensoleillé dans l'ouest, le centre et l'extrême sud du pays une possible petite grisaille matinale. Dans l'est et plus spécifiquement sur le relief ardennais, des nuages bas pourront persister en matinée mais graduellement quelques éclaircies se développeront aussi. Les maxima se situeront entre 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la côte, et 25 degrés ailleurs. Le début de semaine sera marqué par un ciel plus nuageux mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Les éclaircies devraient être plus larges en cours de journée lundi. Le mercure sera compris entre 19 et 23 degrés. (Belga)