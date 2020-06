Prévisions météo: le parapluie reste de rigueur en ce début de semaine

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore quelques pluies sur l'est et le sud­-est en matinée ce lundi, avec la possibilité d'un coup de tonnerre. Ailleurs, il fera plus sec avec des éclaircies. L'après­-midi, il fera sec et partiellement à parfois très nuageux partout. Les températures seront comprises entre 16 degrés en Hautes­ Fagnes, 18 degrés au littoral et 22 degrés sur le centre. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur des terres et fort au littoral, de secteur ouest­-sud­-ouest.

En cours de nuit prochaine, la nébulosité augmentera et le risque d'une averse au littoral deviendra plus important. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes­ Fagnes et 14 degrés en plaine. Mardi, on bénéficiera d'abord d'éclaircies puis de la pluie arrivera à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 17 et 21 degrés. Mercredi, il y aura d'abord des pluies modérées sur la moitié nord du pays, lesquelles iront en s'intensifiant et en se généralisant à l'ensemble du pays en cours d'après­ midi. Les températures maximales seront comprises entre 19 et 24 degrés. Jeudi, il fera partiellement à très nuageux avec parfois quelques averses. Le thermomètre indiquera entre 17 et 22 degrés.