Météo - Encore un peu de pluie avant une après-midi au sec

(Belga) Mardi matin, le temps restera généralement sec, avec des éclaircies, à l'exception de la zone du pays située au sud du sillon Sambre et Meuse où de la pluie tombera avant d'évacuer le territoire vers l'Allemagne. Dans l'après-midi, malgré quelques nuages cumuliformes et un risque d'ondée, le ciel restera sec à de nombreux endroits, selon les prévisions de l'IRM.

Les températures pourraient atteindre jusqu'à 7 à 11 degrés. Le vent, modéré le plus souvent, soufflera depuis le sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Il faiblira quelque peu durant la soirée, qui connaitra un ciel nuageux mais sec et des températures entre 0 et 5 degrés. Mercredi, des maxima de 7 à 12 degrés sont attendus, ainsi qu'un vent de sud-ouest et un ciel partiellement nuageux mais restant sec. (Belga)