Prévisions météo: encore un peu de soleil ce lundi avant le retour de la pluie

Ce lundi, il fera assez beau avec un soleil parfois voilé par des nuages d'altitude, selon l'Institut Royal Météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 19 degrés sur les hauteurs ardennaises et 24 ou 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-sud-est.

Ce soir, le temps sera d'abord peu nuageux. Ensuite, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest. On peut s'attendre à quelques faibles précipitations par endroits en fin de nuit. Les minima seront compris entre 12 et 17 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud, virant au sud-ouest.

Mardi

Demain, le temps sera assez nuageux avec des périodes de pluie par intermittence. Les températures maximales varieront entre 17 et 22 degrés sous un vent faible de direction variable.

Mercredi

Mercredi, la nébulosité sera à nouveau abondante avec de la pluie ainsi que des averses soutenues et éventuellement orageuses. Le risque d'orage semble pour l'instant surtout concerner le sud du pays. Il faudra probablement composer avec d'importantes quantités de précipitations (si les zones de précipitations ondulent comme prévu entre mardi à la mi-journée et mercredi soir, on pourra facilement atteindre voire dépasser les 40 l/m² sur certaines régions). Les maxima s'échelonneront de 16 à 21 ou 22 degrés. Le vent faible à modéré de nord deviendra parfois faible sans direction précise.