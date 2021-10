Météo - Encore un risque de pluie ce vendredi avant un week-end plus sec

(Belga) Ce vendredi, le soleil matinal sera progressivement remplacé par un ciel plus nuageux avec quelques faibles pluies en cours d'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud du pays, le temps devrait rester sec toute la journée. Les maxima varieront entre 7 et 12 degrés. Le vent de sud-ouest s'orientera à l'ouest en redevenant modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort d'ouest à nord-ouest. Les pointes pourront atteindre 60 km/h ou parfois un peu plus.

Cette nuit, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou une averse. En cours de nuit, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies parfois larges sur l'ouest du pays. Les températures redescendront entre 2 et 7 degrés dans l'intérieur du pays et aux alentours de 10 degrés en bord de mer. Samedi, la nébulosité sera assez abondante avec quelques éclaircies dès le matin sur l'ouest du pays. Sur l'est, un peu de pluie ou de bruine pourra se produire en début de journée, puis quelques rayons de soleil devraient faire leur apparition par la suite. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés dans la plupart des autres régions. Dimanche, le ciel sera ensoleillé avec quelques voiles nuageux d'altitude. Maxima de 10 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés en Basse Belgique.