Météo: encore une belle journée d'automne ce dimanche, découvrez les prévisions pour les prochains jours

La grisaille matinale pourrait être tenace sur certaines régions de plaine ce dimanche matin. Sur les hauteurs de l'est, la journée débutera sous le soleil. L'après­ midi, les derniers champs de nuages devraient progressivement se dissiper pour donner lieu à de larges éclaircies sur tout le territoire. Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés, sous un vent faible à parfois modéré, qui soufflera de secteur sud-est à est-nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche soir et pendant la nuit, du brouillard ou des nuages bas se formeront en plusieurs endroits. Le thermomètre affichera entre 0 et 5 degrés, bien que les valeurs pourront être légèrement négatives en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré et virera graduellement au secteur sud à sud­-est.

Lundi, nous prévoyons d'abord localement du brouillard et des nuages bas en Ardenne; ceux-ci pourraient être tenaces. Ailleurs, le temps sera généralement ensoleillé. Dans le courant de l'après-midi ou la soirée, le ciel deviendra très nuageux à partir de la frontière française, suivi de périodes de pluie ou d'averses. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent faible à modéré de secteur sud.

Mardi, le temps deviendra partiellement à très nuageux. Le temps restera sec pendant une bonne partie de la journée, mais dans le courant de l'après-midi et la soirée, il commencera à pleuvoir à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 9 ou 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14 degrés dans le centre. Le vent de sud à sud-est sera modéré dans les terres, et parfois assez fort au littoral.

Mercredi, des périodes prolongées de temps sec, accompagnées d'éclaircies, alterneront avec des passages nuageux donnant lieu à quelques averses. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés, sous un vent modéré, et sur l'ouest parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Jeudi, le temps sera variable avec alternance d'éclaircies et d'averses. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés dans le centre, sous un vent modéré, et à la côte parfois assez fort, de secteur sud-ouest.

Vendredi, les averses seront moins nombreuses et le temps sera alors plutôt légèrement variable avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Samedi, sur base des projections actuelles, le temps devrait rester généralement sec avec des maxima autour de 10 ou 11 degrés dans la plupart des régions.