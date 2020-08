Météo - Encore une journée chaude dimanche avant une légère baisse des températures

(Belga) Le temps sera nuageux ce samedi et parsemé d'averses, à nouveau potentiellement orageuses, avec des maxima compris entre 22 et 28 voire 29°C. Ce soir, encore quelques averses (orageuses) sur le centre et le nord. Dimanche, l'Institut royal météorologique s'attend d'abord à un temps assez ensoleillé et sec, avec ensuite un risque d'orages plus étendus. Ce temps variable devrait perdurer la semaine prochaine, avec une baisse progressive des températures.

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, il fera généralement sec avec de belles périodes ensoleillées. L'après-midi, de forts orages sont possibles par endroits avec d'importantes quantités de pluie, de la grêle et de fortes rafales de vent, mais cela demande encore confirmation. Il fera à nouveau un peu plus chaud avec des maxima de 24°C en Hautes-Fagnes à localement 30°C en Campine. Le vent sera faible ou modéré. Dimanche soir, le risque d'orages persistera encore mais ils s'évacueront progressivement vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Ensuite, de larges éclaircies se développeront et alterneront avec quelques champs nuageux qui pourront encore mener à une faible averse locale. La matinée de lundi débutera sous un temps généralement sec et assez ensoleillé. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant avec, l'après-midi, quelques averses (éventuellement orageuses) par endroits. Les maxima seront compris entre 21 ou 22°C à la Côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, et 26°C en Campine. Le vent sera d'abord faible, puis modéré. Mardi, la nébulosité sera variable, avec quelques averses à partir de la Côte. L'après-midi, elles concerneront plutôt l'est du pays et pourraient localement y prendre un caractère orageux. Les maxima iront de 19°C en Hautes Fagnes à 25°C dans le centre. Mercredi, le ciel sera partagé entre éclaircies parfois larges et champs nuageux. Quelques ondées locales sont possibles en cours de journée. En fin d'après-midi ou en soirée, ces champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 21 et 26°C. (Belga)