Météo - Ensoleillé et chaud, ce dimanche encore

(Belga) Dimanche, le ciel sera peu à partiellement nuageux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera généralement sec avec des maxima entre 25° et 29° dans le centre. A la côte, il fera beaucoup plus frais avec des températures de l'ordre de 22°. En Lorraine belge, le mercure atteindra encore des valeurs de 29° ou 30°. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le temps sera sec et d'abord peu nuageux. Plus tard, quelques nuages pourraient atteindre la Belgique à partir de l'ouest. Dans l'extrême sud du pays, des champs nuageux plus nombreux pourraient persister et une averse ne sera pas exclue. Les minima seront compris entre 12° en Hautes-Fagnes et 16° à la côte. Le vent sera faible à modéré, et à la côte modéré, de secteur sud-ouest. Lundi, le ciel sera changeant, avec un faible risque d'une averse sur le sud-est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront entre 19° à la côte et 24° en Campine et Lorraine Belge, sous un vent modéré d'ouest virant au secteur nord-ouest. (Belga)