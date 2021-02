Météo ensoleillée pour commencer la journée de jeudi, suivie de pluies dans l'après-midi

(Belga) Jeudi, après une matinée encore assez lumineuse, le ciel redeviendra plus nuageux l'après-midi sur l'ouest et le centre du pays avec quelques averses, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). L'est conservera encore quelques embellies. Il fera encore assez doux avec des maxima de 13°C à 15°C sur l'ouest du pays et en Ardenne, et de 15°C à 17°C dans les autres régions. Le vent sera faible de sud à sud-ouest, puis de directions variables.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel deviendra graduellement très nuageux dans toutes les régions et des pluies intermittentes se produiront encore par endroits, surtout sur l'ouest et le centre du pays, ensuite également sur l'est du pays. Les températures redescendront entre 3°C et 6°C en Ardenne et entre 6°C et 8°C dans les autres régions. Vendredi, de la pluie faible ou modérée tombera dans un premier temps, ensuite les éclaircies feront graduellement leur retour à partir du nord-ouest. Il fera plus froid avec des maxima de 6°C à 10°C. Durant le weekend et en début de semaine prochaine, le temps sera à nouveau plus sec et plus ensoleillé et il fera nettement plus frais. (Belga)