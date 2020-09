Météo: et si c'était tout simplement la PLUS BELLE semaine de l'année?

Un air chaud en début de semaine puis plus frais mais qui reste aux alentours de 25° dans la deuxième partie. Le tout avec un soleil qui veut prester son été jusqu'au bout. La combinaison parfaite (et ce ne sont pas quelques nuages annoncés pour le week-end prochain qui vous nous gâcher ce bonheur météorologique).

Un centre de haute pression se développera sur l'Europe Centrale et une zone de basse pression se forme sur l'Océan Atlantique au large des côtes européennes. Cette configuration favorise la remontée de courants secs et chauds en provenance du sud de l'Europe vers nos régions.

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé et estival avec des maxima de 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, à 32 degrés en Campine. Seuls quelques voiles d'altitude sont prévus. Le vent sera faible à parfois modéré de sud-sud-est à sud-est. Une légère brise de mer de nord-est se lèvera l'après-midi dans la région côtière.

Ce soir

Mardi, le temps restera très ensoleillé avec la possibilité de quelques voiles d'altitude en cours de journée. Il fera encore sec. Les maxima évolueront entre 28 degrés en Hautes-Fagnes, 29 ou 30 degrés à la mer et jusqu'à localement 33 degrés dans le centre. Le vent sera souvent faible de secteur sud. Au littoral, il s'orientera à l'ouest-nord-ouest.

Mercredi

Mercredi, il y aura d'abord beaucoup de soleil. En cours de journée, des nuages cumuliformes et élevés se développeront davantage. En fin de journée, une tendance orageuse n'est pas exclue, surtout sur l'est. Les maxima varieront entre 21 degrés à la mer, 25 ou 26 degrés sur le centre et 29 ou 30 degrés en Gaume. Le vent deviendra partout modéré de nord-ouest.

Jeudi, sous l'influence d'une zone de hautes pressions se situant sur la Mer du Nord, la masse d'air deviendra assez stable. Il fera probablement très ensoleillé, mais également moins chaud avec des maxima compris entre 19 degrés au littoral et 23 ou 24 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de nord-est.

Vendredi, le temps restera ensoleillé avec des maxima proches de 24 ou 25 degrés sur le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur est.

Samedi, la nébulosité augmentera à partir de la France. Il fera probablement partiellement à parfois très nuageux. Le temps restera généralement sec. Les maxima seront proches de 25 degrés sur le centre.

Dimanche, le ciel restera partiellement nuageux. Le risque de pluie pourrait augmenter depuis la frontière française. Maxima autour de 25 degrés sur le centre.