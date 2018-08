Météo: évitez de prendre la route ce jeudi après-midi

L'après-midi de jeudi sera marquée par de fortes bourrasques de vent et de violents orages, prévient l'Institut royal météorologique, qui classe l'après-midi orange. L'IRM prévoit également de la grêle localement. Le code orange activé jeudi après-midi indique que des pluies intenses traverseront le pays à partir du sud et peuvent conduire à des inondations. Le vent se fera plus intense, avec des rafales qui pourraient dépasser les 90 km/h, et des orages particulièrement violents pourront éclater entre 12h et 17h. Cumulées, les précipitations dépasseront les 20 l/m² dans certaines régions. Des dégâts sont à craindre en plusieurs endroits, souligne l'IRM. Ce dernier appelle à la vigilance face aux chutes de branches, voire d'arbres. Il est conseillé d'éviter autant que possible de prendre la route.