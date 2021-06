Météo: faut-il s’attendre à plus de tornades en Belgique?

Même s'il est très marquant, le phénomène de tornade n'est pas si exceptionnel que ça. Il s'en produit entre 5 et 10 par an dans notre pays. Avec les dérèglements climatiques, faut-il toutefois s'attendre à en avoir encore plus à l'avenir ?

Murs effondrés, toitures envolées, arbres déracinés. Face aux conséquences, pas de doute, c’est une tornade qui a soufflé Beauraing.

"Pour avoir une tornade, il faut avoir des conditions instables, typiquement orageuses. Les tornades sont ensuite catégorisées en fonction des dégâts, relativement importants mais très localisés dans l'espace car la durée de vie d'une tornade est de quelques minutes", explique Xavier Fettweis, climatologue et chercheur à l’ULG.

En 1982, le village de Léglise (en province de Luxembourg) avait connu pareilles scènes de chaos : des maisons détruites et l’église du village elle-même n’avait pas tenu.

Pas plus que les promeneurs au Coq en 1990, malmenés par le vent et les vagues déchaînées. Tout un camping avait été emporté. Une telle intensité reste rare, mais les tornades, elles, ne sont pas exceptionnelles.

"Ce qu'on pense, c'est qu'il y a en moyenne entre 5 et 10 tornades par an, mais c'est certainement sous-estimé", estime David Dehenauw, climatologue à l'IRM.

"Il y avait des tornades par le passé, mais ça avait lieu dans des champs, des forêts et personne n'était au courant. On n'a pas de statistique fiable sur le climat présent. Pour le climat futur, pour avoir des tornades, il faut beaucoup d'instabilité, de l'air chaud en surface et de l'air frais en altitude", indique Xavier Fettweis. "Avec le réchauffement climatique, il va y avoir plus d'air chaud en surface, mais l'altitude va aussi être plus chaude. Donc, on n'aura pas nécessairement plus de tornades."

Rien n’indique que ces tornades soient plus fréquentes à l’avenir. L’une des dernières notables, c’était en aout 2014. 3 tornades s’étaient enchaînées, balayant toute la Belgique pendant plusieurs jours.