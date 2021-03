Météo - Fin de semaine ensoleillée, mais fraîche

(Belga) Le temps restera sec vendredi, avec beaucoup de nuages dans le centre et la partie sud du pays pour commencer la journée. Les autres régions profiteront déjà le matin de larges éclaircies. Au fil des heures, le soleil s'imposera partout mais les maxima ne dépasseront pas les 2°C en Ardenne à 7°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-est. Le ciel restera sec avec de larges éclaircies dans la soirée. Le vent de nord-est deviendra faible, favorisant aussi le refroidissement, avec des minima de -1°C à la mer à -7°C en Ardenne.

Samedi, après une nuit froide avec des gelées généralisées et localement modérées, la journée sera ensoleillée avec des maxima de 3 à 5°C en Ardenne et de 6 ou 7°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré généralement de secteur nord-est; au littoral et sur les plateaux ardennais, il sera plutôt modéré. Dimanche, après une matinée froide, le temps sera sec et ensoleillé en de nombreux endroits. Toutefois, dans le nord du pays il faut s'attendre à assez bien de champs nuageux. Les températures remonteront vers des valeurs de 6°C dans le centre, sous un vent faible de nord-est. (Belga)