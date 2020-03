Météo - Fin de semaine venteuse, averses et températures fraîches

(Belga) Aujourd'hui, quelques averses à caractère hivernal s'abattront sur l'Ardenne. Le temps sera venteux sur l'ensemble du territoire, avec des rafales allant jusqu'à 80 km/h, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima s'élèveront, tout au plus, à 2°C en Hautes-Fagnes, 6 ou 7°C dans le centre et 7 à 8°C à la côte. Le ciel conservera sa grisaille dans l'après-midi, avec des formations nuageuses qui amèneront localement des averses sur le centre et l'est du pays. Des chutes de neige seront encore possibles au sud tandis qu'à l'ouest, le temps restera généralement sec, avec des éclaircies.

Ce soir, l'IRM prévoit encore quelques averses de neige fondante, voire de neige, sur le sud. Ailleurs, les éclaircies deviendront larges. Des champs nuageux dériveront parfois sur la région côtière, au cours de la nuit, mais le temps y restera sec. Dans l'intérieur, le ciel sera peu nuageux à serein. En dehors de la côte, où les minima seront voisins de 2°C, le gel sera généralisé dans l'intérieur du pays, avec des minima de -3°C dans le centre et jusque -7°C en Hautes-Fagnes. Il y aura un risque de plaques de glace en Haute Belgique, alors que le vent diminuera en intensité et deviendra finalement faible à modéré. Lundi, le ciel deviendra très changeant à partir du nord. Des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses, donnant lieu à quelques averses sous forme de pluie, grésil ou éventuellement de neige fondante. Le temps devrait toutefois rester sec en Lorraine belge. Il fera très frais avec des maxima de 3°C, sur les sommets de l'Ardenne, à 10°C, en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de direction variable; il s'orientera ensuite au secteur nord et deviendra modéré dans les terres et assez fort à la côte, avec des rafales autour de 40 ou 50 km/h. (Belga)