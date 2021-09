Météo - Fin de week-end sous la grisaille et les averses

(Belga) Des brumes, du brouillard et encore quelques averses seront présentes dimanche matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Après dissipation de la grisaille matinale, le temps sera temporairement sec avec des éclaircies.

Dans le courant de l'après-midi, quelques averses sont à nouveau prévues depuis le sud. Principalement dans l'est, elles pourront s'accompagner d'orage. Il fera très doux avec des maxima de 18 à 19 °C en Haute Belgique jusqu'à 24 °C dans le Limbourg ou près de Liège. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest. Ce soir, le ciel sera changeant avec encore quelques averses locales. Dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec la formation de nuages bas dans l'intérieur des terres. En Haute Belgique, ils pourront limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 10 et 15 °C, sous un vent faible à modéré de secteur sud. Lundi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Elle sera suivie de courants océaniques un peu plus frais. Avant l'arrivée du front pluvieux, les températures atteindront encore 16 à 21 °C. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud, s'orientant ensuite entre l'ouest et le sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 km/h, le long du littoral 70 km/h. Mardi, une crête anticyclonique mobile déterminera temporairement notre temps. Il fera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Une nouvelle zone de pluie envahira le pays la nuit suivante. Les maxima se situeront entre 13 et 17 °C avec un vent faible à modéré de sud-ouest, revenant ensuite au sud. (Belga)