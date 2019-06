Météo - Fin des intempéries, des averses toujours possibles

(Belga) Les intempéries qui ont frappé la Belgique depuis mardi soir sont terminées. Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux avec aussi des éclaircies, annonce l'Institut Royal météorologique (IRM).

Dans l'après­-midi, quelques averses locales seront possibles dans l'intérieur du pays. Les maxima seront de 15 degrés en Hautes­ Fagnes à 19 degrés en Campine. Le Vent deviendra faible de secteur sud tard dans l'après­ midi. Vendredi, il y aura d'abord encore de larges éclaircies. La nébulosité augmentera depuis la frontière française dans le courant de l'après-midi et sera rapidement suivie de pluie. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud­ est, virant au sud. Samedi, il fera d'abord sec avec de belles éclaircies. Ensuite, le ciel deviendra partiellement nuageux avec un risque de quelques averses. Les maxima seront proches de 17 ou 18 degrés dans le centre et il fera donc assez frais pour cette période de l'année. Le vent sera modéré à assez fort, voire fort à la mer, de sud­ ouest. Dimanche, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses locales. Maxima autour de 16 à 20 degrés. (Belga)