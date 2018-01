Météo - Gris mais doux

(Belga) Il y aura d'abord de la grisaille samedi avec localement du brouillard -parfois givrant- puis quelques éclaircies l'après-midi, annonce l'Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 4° et 7°. L'arrivée d'une zone de pluie est prévue en fin de journée.

En soirée et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de faibles pluies ou de bruine. Les minima oscilleront entre 1° et 8° en début de soirée. Il y aura un renforcement du vent. Dimanche et lundi, le temps sera gris, humide, venteux mais doux, avec des maxima de 7° à 13°. Mardi, le temps restera calme et assez beau avec parfois quelques passages nuageux. Les températures ne dépasseront pas 2° ou 3° en Ardenne et 6° ou 7° dans l'ouest du pays. Mercredi, une perturbation pluvieuse plus active traversera à nouveau le pays. Le temps deviendra alors plus doux avec des maxima de 5° à 9°, sous un vent modéré à assez fort de secteur ouest. Jeudi et vendredi, il fera plus froid et très variable avec de la pluie ou des averses parfois hivernales et prenant, en Ardenne, la forme de neige. Le vent de nord-ouest sera soutenu et les maxima seront compris entre 0° et 6°.