Météo - Grisaille et douceur

(Belga) Ce samedi après-midi, les nuages bas resteront présents sur la plupart des régions. Toutefois, des éclaircies seront encore possibles au sud du sillon Sambre et Meuse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps sera généralement sec mais pourrait encore être brumeux par endroits. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré.

Dans la soirée et en cours de nuit, quelques bruines et formations de brouillard limiteront la visibilité. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés. Demain, dimanche, c'est à nouveau un temps gris qui nous attend, avec de la brume, du brouillard, et quelques faibles pluies en embuscade. Le thermomètre affichera entre 4 à 8 degrés. Un réveil dans les nuages encore pour lundi, mais ceux-ci devraient lentement se morceler avant de laisser place aux éclaircies. (Belga)