Météo - Grisaille tenace avant un retour d'éclaircies

(Belga) La grisaille sera parfois tenace dimanche avant un retour d'éclaircies. L'IRM averti de risque de quelques averses orageuses dans le sud-est du pays. Les maxima de 17 à 26 degrés sous un vent modéré de nord à nord-est.

Après la dissipation de la grisaille matinale locale, le ciel deviendra partiellement nuageux et le temps restera sec. Dans l'est du pays, le risque de précipitations augmentera avec un risque local d'orage. Les maxima seront compris autour de 21 degrés en Hautes Fagnes à localement 25 ou 26 degrés en plaine, là ou l'ensoleillement sera suffisant. A la mer, il fera plus frais avec 17 degrés. Le vent sera modéré de nord-nord-est. (Belga)