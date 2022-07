Météo: nouvelle hausse de température prévue la semaine prochaine, voici les prévisions

Il y aura d'abord beaucoup de soleil sur le sud­-est, samedi, mais une nébulosité plus variable viendra avec une possibilité de nuages bas, un peu de brume ou un banc de brouillard en Flandre. L'après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera sec sur la plupart des régions, avec seulement risque d'une averse locale et ce, essentiellement sur le nord­ est du pays ainsi qu'en Ardenne.

Les maxima seront compris entre 20°C en Hautes­ Fagnes et 24 ou 25°C localement. Le matin, le vent sera faible de secteur sud-ouest dans l'intérieur des terres. Dans le courant de la journée, il deviendra modéré et virera au secteur nord­-nord­-ouest. A la Côte, il sera parfois assez fort l'après­-midi, avec des pointes jusqu'à 50 km/h. Ce soir, le temps restera sec avec de larges éclaircies et des voiles d'altitude. Dans le courant de la nuit, des nuages bas se formeront par endroits en Ardenne. Les minima seront compris entre 7 et 10°C en Haute Belgique et entre 11 et 14°C ailleurs. Le vent de nord, d'abord modéré et à la côte temporairement encore assez fort, faiblira progressivement.

Dimanche débutera sous des éclaircies répandues. Dans le courant de la journée, de l'humidité résiduelle, liée aux restants d'un front chaud sur la mer du Nord, donnera toutefois lieu à des périodes nuageuses. Le temps restera sec sur la plupart des régions, mais des nuages plus épais pourraient laisser échapper quelques gouttes sur le relief des Hautes Fagnes. La région côtière bénéficiera de conditions plus ensoleillées. Les maxima se situeront entre 16 et 19°C en Ardenne, autour de 20 ou 21°C en bord de mer, entre 22 et 24°C ailleurs, et autour de 25°C en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur nord.

Lundi, l'anticyclone se décalera vers les Pays-Bas et sera à l'origine d'un temps plus ensoleillé. Des champs nuageux pourraient toutefois encore temporairement dériver sur le nord-est du territoire. Les températures amorceront une hausse avec des maxima de 20 à 23 degrés en Ardenne, autour de 23 degrés au littoral, et de 24 à 27 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.

Mardi, la zone de haute pression progressera vers l'Europe Centrale et dirigera de l'air continental plus chaud vers nos régions. Le temps restera sec et ensoleillé avec parfois des voiles d'altitude. Les maxima se situeront autour de 25 ou 26 degrés en Ardenne, et entre 27 et 30 degrés ailleurs. Le vent sera faible de sud-sud-est à sud-sud-ouest, avec possibilité d'une légère brise de mer à la côte l'après-midi.

Mercredi, les températures pourraient encore atteindre des valeurs autour de 30 degrés (voire localement un peu plus) dans le centre, mais un nouvel anticyclone en approche par l'ouest pourrait déjà induire une intrusion d'air atlantique moins chaud vers nos régions, avec d'avantage de champs nuageux. Le timing de cette transition est encore incertain.

Jeudi, et vendredi, la zone anticyclonique sur le Proche Atlantique s'étendra vers nos régions; elle devrait y maintenir de l'air stable et temporairement moins chaud, avec des maxima de l'ordre de, ou légèrement supérieurs à 25 degrés dans le centre du pays. Le temps sera souvent ensoleillé avec parfois des passages transitoirement plus nuageux.